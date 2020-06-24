Исследования на коронавирусную инфекцию

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24 июня 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели. Владивосток», Сергей Семенов ]

За сутки в лабораториях Приморского края выполняют от 30 до 100 тестов.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, одной из первых производить ПЦР-тестирование стала лаборатория Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии. Затем к исследованиям больных с пневмонией, с тяжёлым течением ОРВИ, с симптомами коронавируса, тем, кто был в контакте с заболевшими COVID-19, присоединились лаборатории в краевом перинатальном центре, краевом кожно-венерологическом диспансере, в Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Сегодня из 15 лабораторий, которые проводят ПЦР-диагностику на COVID-19, семь являются федеральными, ещё пять имеют региональное подчинение, а три – частные.

«Вскоре к ним присоединится лаборатория на базе Краевой станции переливания крови», – рассказала первый замминистра Тамара Курченко.

За сутки в лабораториях выполняют от 30 до 100 тестов. Лаборатория, например, Центра СПИД за два месяца выполнила почти 9 300 исследований на коронавирус. По словам заведующей этим медучреждением Лидии Скляр, почти 600 из них дали положительный результат.

Всего же за период пандемии лабораториями края выполнено почти 138 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

А на этой неделе в крае лаборатории 10 государственных медицинских учреждений Владивостока, Находки, Уссурийска, Дальнегорска, Лесозаводска и Спасска-Дальнего начали выполнять новый вид тестирования – ИФА, который позволяет спрогнозировать развитие эпидемии и сформулировать состояние иммунного статуса. По словам заместителя председателя правительства Приморья - министра здравоохранения края Анастасии Худченко, в первую очередь тесты предназначены для медицинских работников, так как они находятся в группе риска, непосредственно контактируют с больными. Также протестируют

медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных.

Кроме того, жителям края не рекомендуют собираться большими группами, напоминают о необходимости носить медицинские маски и соблюдать в людных местах «социальную дистанцию» - 1,5 метра.