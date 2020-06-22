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Роспотребнадзор напомнил, что дети тоже болеют COVID-19 и дал рекомендации по защите ребенка от коронавируса

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор напомнил, что дети тоже болеют COVID-19 и дал рекомендации по защите ребенка от коронавируса
фото с сайта Роспотребнадзора

После снятия ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, многие родители гуляют с детьми на детских площадках, берут малышей с собой в магазины, ездят с ними в общественном транспорте. Роспотребнадзор напомнил, что дети тоже болеют COVID-19 и дал рекомендации по защите ребенка от коронавируса.

В хорошую погоду невозможно обойтись без прогулок с ребенком. Выходить на улицу детям необходимо, но при этом родители должны обеспечить соблюдения правил.

1. По возможности сохранять социальную дистанцию не менее 2 метров. Если малыш не может ее соблюдать, то нужно обеспечить прогулку там, где нет такого тесного общения.

2. Важно объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, носа, глаз, брать пальцы в рот во избежание распространения инфекции.

3. Приучайте детей к соблюдению правил личной гигиены. Научите детей, как правильно мыть руки. Всегда мойте с мылом руки после прогулок с ребенком, игр, перед едой и после посещения туалета.

4. По возвращении домой рекомендуется не просто вымыть ребенку лицо и руки с мылом, но и принять душ.
При длительной прогулке необходимо периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, особенно, после того, как посидели на лавочке, попользовались тренажерами, дети покатались с горки.
Детей в магазин лучше не брать. Дети старше семи лет, подростки маски должны носить обязательно.

В Роспотребнадзоре отметили, что дети тоже болеют коронавирусной инфекцией, хотя по статистике, заболевших среди них меньше. "Дети гораздо легче переносят коронавирусную инфекцию, среди них много бессимптомного носительства и стертых форм заболевания. Поэтому у многих детей коронавирусная инфекция не диагностируется, несмотря на то, что возбудитель присутствует. Такие дети оказываются источником инфекции гораздо чаще, чем взрослые, которые болеют с ярко выраженной симптоматикой", - заключили эксперты.

ИЧ

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