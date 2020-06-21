Доктор Мясников назвал снижающие холестерин продукты

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21 июня 2020, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото:рис, pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в организме. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«70 грамм орехов снижают холестерин так же, как десять миллиграмм аторвастатина – одного из популярных лекарств для понижения этого показателя», - пояснил он.

Мясников также назвал в качестве продукта, снижающего уровень холестерина, дикий рис, дольку чеснока, а также рыбу и зелёный чай, которые за счет содержащихся в них веществ способны повысить хороший холестерин и понизить плохой.

«Красный виноград, особенно кожица, содержит ресвератрол – биологически активное вещество, которое очень благотворно влияет на сосудистую стенку», - уточнил он.