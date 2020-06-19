Доктор Мясников назвал опасные для зрения болезни

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19 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: глаз, pixabay.com

Российский телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут способствовать потере зрения. Своим мнением он поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Мясников отметил, что самыми распространенными заболеваниями, которые пагубно влияют на зрение являются сахарный диабет и гипертония. Он добавил, что в первом случае происходит поражение сосудов. Кроме того, он уточнил, что диабет второго типа негативно воздействует на глаза еще до сильного повышения уровня глюкозы.

Говоря о гипертонии, эксперт объяснил, что сетчатка глаза снабжается кровью наиболее интенсивно, чем любой другой орган. Именно поэтому малейший сбой, вызванный скачками давления, может вызвать серьезные проблемы.

Мясников призвал не заниматься самолечением, а при малейшем дискомфорте обращаться к врачам.