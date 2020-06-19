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Мясников рассказал, с какой головной болью следует обратиться к врачу

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Мясников рассказал, с какой головной болью следует обратиться к врачу
головная боль, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал, в каких случаях при головной боли человеку следует обратиться к врачу, поскольку этот фактор может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

По словам Мясникова, консультация со специалистом необходима в том случае, если человек испытывает сильную головную боль, от которой просыпается ночью и которая сопровождается изменением неврологических симптомов.

Врач подчеркнул, что следует насторожиться, если после приступа возникают проблемы со зрением, немеют конечности, провисает носогубная складка. Также обратить внимание стоит на боль, которая усиливается при кашле или смене положения тела. Подобные симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление, возникающее из-за опухоли, кровоизлияние или расслоения аневризмы.

ЕТ

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