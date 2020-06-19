Доктор Мясников назвал причину, по которой люди глупеют

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июня 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Мозг. Фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников объяснил, почему современные люди глупеют. По его словам, в нынешнем мире человеку больше не нужно быть умным, люди перестали самостоятельно добывать информацию.

«Для того чтобы понять, почему люди не летают, надо было прочитать книги, философские труды, понимать терминологию. А теперь можно вбить вопрос в поисковике, и там кто-то непонятный, явно не Шекспир, тебе пишет. А ты просто берешь это на веру», - заявил Мясников.

Он отметил, что в современном мире люди не просто отвыкли читать книги, но и разучились самостоятельно думать и анализировать информацию.