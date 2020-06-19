Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Ученые нашли необычный симптом коронавируса

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые нашли необычный симптом коронавируса
фото: медик, pixabay.com

В журнале Канадского офтальмологического общества ученые опубликовали исследование, в котором говорится о новом симптоме коронавирусной инфекции COVID-19. Очередное проявление заболевания эксперты выявили, когда наблюдали за 29-летней пациенткой, вернувшейся из путешествия по Азии.

«У нее не было кашля и лихорадки, поэтому мы не могли с самого начала заподозрить коронавирус. Мы не знали, что инфекция может впервые проявиться через глаз, а не в легких», - рассказал доцент кафедры офтальмологии Университета Альберты Карлос Соларте, отметив, что воспаление слизистой оболочки может быть одним из первых симптомов COVID-19.

Ученые отметили, что сначала диагностировали конъюнктивит, поскольку женщина поступила в больницу с покраснением глаза. Однако, получив положительный тест на коронавирус и сопоставив недавнее возвращение из Азии, они пришли к другому выводу. Эксперты уточнили, что заболевание прошло без осложнений. 

Ранее эксперты  показали снимки пяти типов кожных проявлений коронавируса. 

 

БА

В мире

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

ДНР сделала экстренное заявление об ответном ударе по ВСУ и новых потерях Киева

Киев понес новые потери в результате ответного удара ополченцев ДНР по позициям 35-й бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующая информация содержится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью