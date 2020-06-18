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Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19

, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: South China Morning Post

Ученые предупредили об исчезновении антител к COVID-19
фото: пробирка, pixabay.com

Китайские и американские ученые выявили новые подробности об образовании антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Эксперты считают, что они исчезают сразу после выздоровления пациента.

К такому выводу специалисты пришли после исследования по проявлению иммунитета у медиков города Ухань, которые контактировали с «ковидными» пациентами на ранних стадиях заболевания. При этом только у 4% из 23 тысяч человек были обнаружены антитела, а заразиться могли около 25% сотрудников, говорится в материале. Кроме того, у 10% заболевших антитела могли просто исчезнуть после выздоровления, пояснили эксперты.

«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», - уточнили они.

Ранее сообщалось, что в реанимации московской больницы   из-за новой болезни, вызванной COVID-19, впервые умер 2-летний ребенок. 

БА

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