В Москве из-за новой болезни, вызванной COVID-19, впервые умер 2-летний ребенок

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18 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: ребенок, pixabay.com

В Москве от новой болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, скончалась в реанимации Морозовской больницы двухлетняя девочка Маша. Известно, что ребенок поступил в приемное отделение 18 мая, а 23 – малышки не стало.

Мать девочки Анна Паршикова рассказала, что на самоизоляции девочка находилась на даче и с посторонними не контактировала. Однако в апреле все домочадцы чем-то переболели, но заболевание было недолгим и несерьезным, поделилась она.

«У дочки поднялась температура под сорок. Мы были в Домодедовском районе, приехала местная скорая. Врачи заподозрили энтеровирусную инфекцию … Через два дня Маруся начала бегать и скакать как обычно. Зато слегла я: слабость, озноб, но пониженная температура. После такие же симптомы появились у мужа. Мы и подумать не могли, что это COVID-19. У меня в крови нет антител. Либо я бессимптомник, либо вообще не болела, либо тестирование врет», – вспоминает Анна.

По ее словам, через два дня у дочери сильно опух лимфоузел на шее, потом на ногах появилась сыпь. Тогда Анна скинула знакомому педиатру фото, и та сказала, что это похоже на синдром Кавасаки. После госпитализации в Морозовскую больницу врачи двое суток не принимали информацию всерьез, ссылаясь на аллергию.

«Начиная с третьего дня помогали дочери всем чем могли. У меня уже нет сил и желания кого-то судить … когда твой ребенок угасает на глазах, сознание будто ставит блок и все как в тумане. Я убеждала себя: еще чуть-чуть и все наладится. Даже спросила: "Вы нас из реанимации пока не переводите?" На меня посмотрели, как на идиотку. Видимо, доктора уже все понимали. Но мне-то никто ничего не говорил», - призналась, отметив, что у девочки был Кавасаки-подобный синдром, вызванный коронавирусом. Он привел к обширному поражению внутренних органов.

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