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Ученый назвал способ уберечь пациентов с тяжелой формой COVID-19 от ИВЛ

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Ученый назвал способ уберечь пациентов с тяжелой формой COVID-19 от ИВЛ
фото: аппарат ИВЛ,pixels.com

Научный руководитель Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН Фазоил Атауллаханов рассказал о способе, который позволит эффективнее помочь пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Атауллаханов отметил, что нужно подавить гиперактивацию системы свёртывания крови и исключить образование тромбов. Однако он признался, что во многих клиниках России исследование этого процесса находится на низком уровне, а в 12 - методика применяется в тестовом режиме.

«Предварительные итоги уже ясны: можно сегодня регистрировать состояние пациентов, что у них действительно при тяжёлых формах ковида развивается очень серьёзная гиперкоагуляция, то есть система свёртывания неадекватно реагирует на ситуацию. Она активируется гораздо больше, чем это было бы нужно. Это значит, что можно было бы подавить эту гиперактивацию и тем самым помочь пациентам не попасть на аппарат искусственной вентиляции и избежать смерти», - пояснил он.

По его словам, Минздрав сейчас озабочен закупкой средств защиты и безопасностью, а не лечением людей.

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