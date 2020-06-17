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Ученые рассказали, как можно заразиться COVID-19 в уборной

, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Phys.org

Ученые рассказали, как можно заразиться COVID-19 в уборной
туалет, pixabay.com

Китайские ученые недавно провели исследование и установили еще один механизм распространения коронавируса нового типа. Согласно последней информации экспертов, заразиться COVID-19 можно в уборной.

Научная группа выяснила, что после смыва воды в туалете в воздух поднимается облако мельчайших частиц, в которых может содержаться живой коронавирус. Уточняется, что аэрозольное облако способно подняться практически на метр и остается в воздухе более минуты.

Вероятность заражения COVID-19 подобным способом существенно возрастает, если туалетом постоянно пользуются несколько человек, например жители одной квартиры или посетители общественной уборной.

ЕТ

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