ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

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17 июня 2020, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо подчеркнула, что организация прекращает использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности.

Напомним, ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США исключило гидроксихлорохин, который используется для борьбы с малярией, из списка препаратов, применение которых одобрено при лечении пациентов с коронавирусом нового типа.