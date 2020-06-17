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ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19

, 19:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ прекращает испытания гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19
лаборатория, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 17 июня, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо подчеркнула, что организация прекращает использование гидроксихлорохина в рамках испытания солидарности.

Напомним, ранее Управление по контролю за продуктами и лекарствами США исключило гидроксихлорохин, который используется для борьбы с малярией, из списка препаратов, применение которых одобрено при лечении пациентов с коронавирусом нового типа.

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