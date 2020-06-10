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Летом в США могут начать завершающую стадию испытаний трех вакцин от COVID-19

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Wall Street Journal

Летом в США могут начать завершающую стадию испытаний трех вакцин от COVID-19
вакцина, Cadu Rolim/Keystone Press Agency

В Соединенных Штатах Америки уже текущим летом может начаться завершающая стадия клинических испытаний сразу трех вакцин против коронавируса нового типа. Об этом в среду, 10 июня, сообщили журналисты.

Согласно последней информации директора Центра исследования вакцин при Национальном институте аллергологии и инфекционных заболеваний Джона Масколы, третья – финальная – стадия клинических испытаний будет осуществляться в десятках американских городов.

Предполагается, что первой испытают вакцину американской компании Moderna – в июле. В августе должно начаться испытание вакцины, которая была создана совместно Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, а в сентябре – вакцины, разработанной компанией Johnson & Johnson.

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