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Мантуров: в России выпускают 17 препаратов для лечения COVID-19

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мантуров: в России выпускают 17 препаратов для лечения COVID-19
таблетки, pixabay.com

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявил, что российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса.

По словам Мантурова, в частности, за последний месяц в России были зарегистрированы и запущены в производство три препарата: олокизумаб и левилимаб, которые используются для лечения тяжелой формы пневмонии у пациентов, а также лекарство с торговым названием "Авифавир" для терапии COVID-19.

Глава Минпромторга коснулся и темы вакцины. Денис Мантуров заметил, что уже в июне российские фармкомпании совместно с организациями Минздрава и Роспотребнадзора приступили к клиническим исследованиям.

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