Новый российский препарат от коронавируса медики назвали перспективным

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6 июня 2020, 18:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru, Вечерняя Москва

таблетки, фото: pixabay.com

Минздрав по ускоренной процедуре выдал регистрационное удостоверение на препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией.

Врачи и специалисты назвали новое российское лекарство от коронавируса перспективным. Испытания показали, что лекарство позволяет предотвращать развитие опасного осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Как пояснила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, этот воспалительный процесс — "чрезмерная реакция" иммунной системы на вирус. По словам иммунолога Марии Польнер, шторм вызывает провоспалительная белковая молекула, чье действие сможет блокировать Левилимаб.

"Ранее лекарства с таким мощным противовоспалительным действием использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь же они могут показать свое действие и при COVID-19", - отметил фармаколог, гендиректор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

"В целом, препарат перспективный, но нужны дополнительные исследования", — отметила иммунолог Мария Польнер.

Средство сейчас проходит только третий этап клинических исследований. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.



" Препарат должны еще апробировать, не пройдены все этапы проверки. Делать выводы о его «сверхспособностях» недопустимо, пока рано радоваться", - заявил парламентарий. Он добавил, что до сих пор не было предложено ни одного высокоэффективного средства. А это означает, что лечение коронавируса должно быть комплексным.