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Врач-диетолог посоветовал продукты для снижения «плохого» холестерина без лекарств

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-диетолог посоветовал продукты для снижения «плохого» холестерина без лекарств
Врачи, globallookpress.com

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты питания необходимо употреблять, чтобы снизить уровень «плохого» холестерина. По данному вопросу медицинский специалист высказался в телевизионном эфире.

Гинзбург, в частности, посоветовал есть каждый день лук и чеснок. В них содержатся вещества, которые предотвращают нарастание атеросклеротических бляшек на стенках сосудов и защищают их от возникновения воспалений.

Также диетолог, принявший участие в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», рекомендовал сушеные яблоки, помидоры, томатную пасту и сок.

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ДЦ

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