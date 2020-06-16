Названы три быстрых способа снижения артериального давления без лекарств и врачей

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16 июня 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: shkolazhizni.ru

Женщина измеряет артериальное давление, M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Обозначены три быстрых способа снижения артериального давления без приема медицинских препаратов и помощи врачей. Соответствующие рекомендации приведены в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Ресурс shkolazhizni.ru пишет, что при подъеме давления можно:

1. подержать ноги или руки по локоть в горячей воде на протяжении пятнадцати минут;

2. встать под горячий душ;

3. сделать контрастные ванночки для ног или рук.

Прежде чем брать на вооружение данные методы, обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что медик Алексей Аграновский назвал единственный способ профилактики нового пекинского коронавируса в условиях отсутствия вакцины от болезни.