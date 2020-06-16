Айран спасет от похмелья и наладит пищеварение

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16 июня 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Кисломолочный напиток айран помогает наладить пищеварение, а также легко усваивается организмом, считает фитотерапевт Михаил Лущик. Напиток может значительно улучшить самочувствие тех, кто после алкогольной вечеринки по утрам страдают от похмелья.

Айран богат микроэлементами и витаминами и прекрасно подходит для употребления во время разгрузочных дней, передает Радио Sputnik.

Также напиток отлично помогает бороться с похмельем. «В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках. Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает», - резюмировал эксперт.