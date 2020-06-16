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Айран спасет от похмелья и наладит пищеварение

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Айран спасет от похмелья и наладит пищеварение
Фото: соцсети

Кисломолочный напиток айран помогает наладить пищеварение, а также легко усваивается организмом,  считает  фитотерапевт Михаил Лущик. Напиток  может значительно улучшить самочувствие тех, кто после алкогольной вечеринки по утрам страдают от похмелья.

Айран богат микроэлементами и витаминами и прекрасно подходит для употребления во время разгрузочных дней, передает Радио Sputnik.

Также  напиток  отлично помогает бороться с похмельем. «В кислых продуктах всегда преобладает избыток водорода, который является восстановителем и играет положительную роль в клетках.  Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он безусловно дает», - резюмировал эксперт.

ГБ

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