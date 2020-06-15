Диетологи отметили, что шоколад допустим при похудении

Аргументы Недели → Здоровье 13+

15 июня 2020, 18:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Диетологи считают допустимым шоколад и яблочный пирог во время похудения. При выборе шоколада специалисты рекомендуют выбирать продукт с содержанием какао не менее 70 процентов. Яблочный пирог советуют приготовить дома с использованием желатина и кусочками свежих фруктов.

Легкий десерт на основе ягод, фруктов и йогурта предлагается сделать напитком для перекуса. Нутрициолог Карлы Нот считает, что от фруктов, несмотря на расхожее заблуждение, потолстеть нельзя. Также она рекомендует употреблять вместо конфет изюм, курагу, финики и вишню.