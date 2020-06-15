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Специалист назвала симптом психического расстройства, который сложно не заметить

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Специалист назвала симптом психического расстройства, который сложно не заметить
сумасшедший, фото: pixabay.com

Психолог Анна Погребняк рассказала, что определить со 100% гарантией, есть ли у человека то или иное психическое расстройство без профессиональной диагностики нельзя. Но есть некоторые яркие признаки.

Один из таких симптомов не надо игнорировать. Данный признак наблюдается при пограничном и антисоциальном расстройствах личности, игромании и клептомании. Он присущ людям с теми или иными зависимостями - кто переедает, бездумно тратит деньги, не может управлять своими эмоциями, экстремально водит машину.

Этот симптом, который невозможно не заметить - частая импульсивность, проявляющаяся во вспыльчивости, в непредсказуемости поведения. "Такой человек ... подвергает опасности свое и чужое здоровье, намерено причиняет себе или другим вред", - отмечает психолог.

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказала, как побороть страх заражения коронавирусом.

НС

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