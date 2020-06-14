Психолог объяснила, как побороть страх заразиться COVID-19

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14 июня 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова рассказала, как побороть страх заражения коронавирусом.

По словам Юсуповой, боязнь инфицирования в процессе выхода из режима самоизоляции – это нормальное явление. Чтобы снизить чувство страха и не навредить себе, следует разобраться, чем именно вызваны тревожные ощущения, а не игнорировать их. После этого необходимо сократить риск ситуаций, вызывающих стресс.

Для этого, в частности, необходимо соблюдать гигиену, носить маску и не читать ежедневно новости о COVID-19.