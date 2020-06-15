Врач-онколог посоветовала первый шаг к избавлению от зависимости от сладкого

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15 июня 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Назван первый шаг к избавлению от зависимости от сладкого. По данному вопросу высказалась врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Как отметила медицинский специалист, обозначенная зависимость формируется бактериями, которые расположены в кишечнике, - новые порции десертов способствуют их размножению. Смирнова посоветовала хотя бы на сутки полностью отказаться от сладкого. Это приведет к сокращению количества бактерий и тем самым облегчит борьбу с зависимостью.

Ранее сообщалось, что ученые назвали возможное место начала новой опасной для человечества эпидемии.