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Врач-онколог посоветовала первый шаг к избавлению от зависимости от сладкого

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Врач-онколог посоветовала первый шаг к избавлению от зависимости от сладкого
Пациент на приеме у врача, Bernhard Schmerl / globallookpress.com

Назван первый шаг к избавлению от зависимости от сладкого. По данному вопросу высказалась врач-онколог и проктолог Елена Смирнова, говорится в материале, размещенном в российском сегменте интернета.

Как отметила медицинский специалист, обозначенная зависимость формируется бактериями, которые расположены в кишечнике, - новые порции десертов способствуют их размножению. Смирнова посоветовала хотя бы на сутки полностью отказаться от сладкого. Это приведет к сокращению количества бактерий и тем самым облегчит борьбу с зависимостью.

Ранее сообщалось, что ученые назвали возможное место начала новой опасной для человечества эпидемии.

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