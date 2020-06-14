Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения, считают ученые

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14 июня 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

коронавирус, фото: pixabay.com

У заболевших COVID-19 возможность развития сахарного диабета выше, чем у здоровых, а у находящихся на ранних стадиях диабета могут быть серьезные осложнения этого заболевания.

С такими выводами выступила международная группа ученых, которая объединяет ведущих специалистов в области изучения диабета из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и других научных учреждений в рамках проекта CoviDiab Registry.

Как выяснили специалисты, диабет и коронавирус взаимно влияют друг на друга. Диабет может вызвать развитие серьезных осложнений у больных COVID-19. При этом впервые выявленные диагнозы сахарного диабета с аномальными эндокринными изменениями, включая и такие которые, угрожают жизни пациентов, отмечались у зараженных коронавирусом. Как вирус осложняет течение диабета - ученые до сих пор не знают. Вызванный коронавирусом диабет - совершенно нового типа, он пока не изучен.

Отмечается, что пациенты с сахарным диабетом второй стадии в два раза чаще умирают от COVID-19. Ожирение также существенно увеличивает шансы летального исхода.

Названы продукты, помогающие снизить риск диабета.