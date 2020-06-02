Названы продукты, помогающие снизить риск диабета

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2 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Завтрак. Фото: pixabay.com

Ученые из Нидерландов и Соединенных Штатов установили, что предотвратить возникновение диабета второго типа может регулярное употребление в пищу цельнозерновых круп.

Оказалось, что риск получить диабет меньше у тех, чей рацион богат «медленными углеводами», которые занимают место насыщенных жирных кислот, моно-и полиненасыщенных жиров, животного и растительного белка.

Специалисты отметили, что овощи, цельнозерновые крупы и другие продукты, имеющие в своем составе высокий уровень клетчатки, обладают низким гликемическим индексом, благодаря чему в организме вырабатывается меньше инсулина. Из-за этого удается избежать избежать резкого повышения уровня сахара в крови.