Названы признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Аргументы Недели → Здоровье 13+

9 июня 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC News

фото: человек в маске, pixabay.com

Группа ученых во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном проанализировали спутниковые снимки, на которых изображены парковочные места у крупнейших больниц Уханя. Тем самым проследили динамику их загруженности за последние два года.

Ученые пришли к выводу что эпидемия новой коронавирусной инфекции могла начаться в Китае летом прошлого года. Они аргументировали это тем, что число машин на больничных парковках стало резко увеличиваться с августа 2019 г., а осенью загруженность достигла пика. По их словам, прирост автомобилей по сравнению с 2018 г. составил от 67 до 90% ежедневно. Кроме того, в начале осени люди стали чаще искать информацию о кашле и диарее, добавили эксперты.

Нельзя исключать того, что ситуация в Ухане ухудшилась еще до вспышки инфекции на рынке морепродуктов, считают ученые.

Ранее китайский эпидемиолог заявил, что власти Уханя скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии в начале ее развития.