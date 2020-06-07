Появились новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

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7 июня 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

фото: медик, pixabay.com

СМИ со ссылкой на расследование независимой медиагруппы Caixin сообщили, что Китай умышленно скрыл ряд фактов о новой коронавирусной инфекции в начале эпидемии.

Эксперты выяснили, что еще до того, как КНР предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сведения о вспышке неизвестного вируса в стране, примерно пять китайский лабораторий уже знали о существовании смертельно опасного коронавируса. Они считают, что в декабре 2019 года один из исследовательских центров, изучавших образцы пациентов, определил, что заболевание «заразное».

В результате расследования специалисты сделали выводы, что Пекин не только знал, о какой болезни идет речь, но и то, что она передается от человека к человеку. Они добавили, что «безответственность» стала причиной осложнения ситуации с пандемией.

Ранее китайский эпидемиолог заявил, что власти Уханя скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии в начале ее развития.