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Власти Уханя умалчивали данные о COVID-19, подтвердил ведущий эпидемиолог Китая

, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

Власти Уханя умалчивали данные о COVID-19, подтвердил ведущий эпидемиолог Китая
фото: градусник, pixabay.com

Китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань заявил, что власти Уханя, где зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции, скрывали ключевую информацию об особенностях пандемии в начале ее развития.

«Местные власти не хотели говорить правду. В самом начале они молчали, и тогда я сказал, что, возможно, у нас заражается большее количество людей», - высказал он.

Наньшань начал сомневаться в официальных цифрах, когда на протяжении 10 дней число заболевших не менялось. Тогда врач начал свое расследование и смог добиться предоставления реальных данных от властей. Однако сейчас он выступает против обвинений США в том, что власти КНР делали недостоверную статистику.

Напомним, что именно Наньшань прибыл в Ухань 18 января, а через два дня публично подтвердил передачу коронавируса от человека к человеку.

Китай сообщил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря о росте заболеваемости пневмонией, вызванной неизвестным вирусом.

БА

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