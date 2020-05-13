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В США разработали законопроект о санкциях против Китая из-за отказа в сотрудничестве по теме коронавируса

, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В США разработали законопроект о санкциях против Китая из-за отказа в сотрудничестве по теме коронавируса
фото: флаг США, pixabay.com

Сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса законопроект, в котором предусматривается введение санкций против Китая, если Пекин откажется сотрудничать в рамках расследования появления новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

«Китай отказывается допустить международное сообщество в лабораторию в Ухане, чтобы провести расследование. Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это», - высказал он.

Грэм считает, что причиной распространения вируса в США стал «обман Коммунистической партии Китая». По его словам, Вашингтон будет вводить санкции до тех пор, пока Пекин не согласится сотрудничать.

В документе говорится, что в течение двух месяцев КНР должна предоставить полный отчет по возникновению вируса и закрыть все рынки морепродуктов, а также освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии.

Отмечается, что в противном случае США начнут накладывать санкции: «заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США давать кредиты или заниматься андеррайтингом для бизнеса в Китае, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах». 

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