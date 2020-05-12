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Трамп объяснил, почему не носит защитную маску в период пандемии

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп объяснил, почему не носит защитную маску в период пандемии
президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках разговора с журналистами объяснил, почему не носит защитную маску в период стремительного распространения коронавируса нового типа.
Ранее стало известно, что всем сотрудникам Белого дома предписали носить на рабочем месте маски. 
Трамп подчеркнул, что ни к кому близко не подходит, поэтому не видит смысла в использовании вышеуказанного средства защиты. Он также добавил, что все работники Белого дома соблюдают определенную дистанцию друг от друга, несмотря на ношение масок.
ЕТ
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