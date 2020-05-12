Трамп объяснил, почему не носит защитную маску в период пандемии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в рамках разговора с журналистами объяснил, почему не носит защитную маску в период стремительного распространения коронавируса нового типа.

Ранее стало известно, что всем сотрудникам Белого дома предписали носить на рабочем месте маски.