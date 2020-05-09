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Источник: личная помощница дочери Трампа заразилась COVID-19

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник: личная помощница дочери Трампа заразилась COVID-19
Иванка Трамп, Ron Sachs/Consolidated News Photos
Источник сообщил, что у личной помощницы дочери президента Соединенных Штатов Америки Иванки Трамп диагностирован коронавирус нового типа. Известно, что женщина в последнее время работала удаленно.
 
Подчеркивается, что помощница Иванки Трамп работает как частное лицо. Она уже несколько недель не контактировала с дочерью главы США. Симптомов COVID-19 у женщины не наблюдается.
 
Отметим, что в минувшую пятницу, 8 мая, стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера показали отрицательный результат.
ЕТ

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