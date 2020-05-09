Источник: личная помощница дочери Трампа заразилась COVID-19

Источник сообщил, что у личной помощницы дочери президента Соединенных Штатов Америки Иванки Трамп диагностирован коронавирус нового типа. Известно, что женщина в последнее время работала удаленно.
Подчеркивается, что помощница Иванки Трамп
работает как частное лицо. Она уже несколько недель не контактировала с дочерью главы США. Симптомов COVID-19 у женщины не наблюдается.
Отметим, что в минувшую пятницу, 8 мая, стало известно, что тесты на коронавирусную инфекцию Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера показали отрицательный результат.