Диетолог рассказала о пользе черешни

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9 июня 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Черешня. Фото: pixabay.com

Летняя пора радует любителей свежих ягод и фруктов, которые не только вкусные, но и полезные. О пользе одного из популярных летних лакомств – черешни – рассказала диетолог Анна Гончарова.

«Спелая ягода выглядит блестящей, на кожице нет пятен, веточка, на которой держится ягода, должна быть равномерного зеленого цвета, не должно быть локальных пятен, потемнений и плесени. Ягода должна иметь приятный запах черешни, не должно быть запаха брожения или гниения», - рассказала Гончарова о том, как выбрать спелые ягоды.

Врач объяснила, что баловать себя черешней нужно непременно, поскольку она содержит много меди, калия, магния, марганца, железа и кальция, что помогает с профилактикой болезней сосудов и сердца, а также улучшает кроветворение. Кроме того, ягода способна утолить боль и уменьшить мышечные спазмы, передает Мир24.