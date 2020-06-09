Как выбрать качественную черешню

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9 июня 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: черешня, pixabay.com

Специалист инспекции по качеству питания (МосГик) Елена Павлова рассказала, как правильно выбирать черешню, чтобы не разочароваться в качестве продукта. Эксперт советует хранить ягоды в пластиковом контейнере или полиэтиленовом пакете в холодильнике.

«Лучше покупать черешню с веточкой. Если она отсутствует, следует обратить внимание на кожицу в месте отрыва веточки, она не должна быть повреждена, а также должно отсутствовать соковыделение. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтой, розовой, красной, темно-красной (почти черной)», - уточнила она.

Павлова отметила, что плоды с веточкой хранятся дольше, поэтому ягоды без хвостика необходимо употребить в первую очередь. Она добавила, что вся черешня в упаковке должна быть одного цвета, сорта и степени зрелости. По ее словам, мыть черешню рекомендуется в дуршлаге под проточной водой.

Эксперт напомнила, что в ягодах содержатся сахара, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества и витамин С, а также оксикумарин – вещество, которое задерживает свертывание крови и образование тромбов.

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