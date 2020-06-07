Эксперты объяснили, чем опасна всеобщая вакцинация

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7 июня 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

прививка, фото: pixabay.com

В России может быть принят закон о всеобщей вакцинации, вызвавший бурное обсуждение. Вероятность штрафов, наказаний за отказ от прививок возмутила россиян. Эксперты объяснили, чем грозит обязательная вакцинация.

Руководитель акции "Иммунный ответ" Александра Машкова-Благих отметила, что вакцины до конца не контролируются. А поствакцинальные последствия жестоки. "Даже если вы докажете, что после вакцины последовали серьёзнейшие проблемы, помощь последует несоразмерная - "ты получишь плюс 1000 рублей к инвалидности", - сообщила Александра.

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов заявил, что с научной точки зрения всеобщая вакцинация - это нонсенс. Специалист привел в пример СССР, где считалось, что прививки обязательны, но при этом существовало большое количество медицинских отводов. "Потому что любой врач знает, что ребёнка ни в коем случае нельзя прививать, не осмотрев и не обследовав, если он переносил какие-то респираторные заболевания или имеются какие-то аллергические реакции. У ребёнка прививка может вызвать побочные эффекты, которые называются, на самом деле, поствакцинальными осложнениями", - объяснил профессор.