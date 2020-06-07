Малышева назвала количество бессимптомных носителей коронавируса

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7 июня 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елена Малышева, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о количестве бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции. По ее словам, в каждой стране есть такие пациенты.

«Конечно бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины», - написала она в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 8 984 случаев коронавируса, из них у 3 458 человек нет клинических проявлений.

Главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов объяснил риск получения осложнений при бессимптомном течении заболевания COVID-19.