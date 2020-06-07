Малышева назвала количество бессимптомных носителей коронавируса

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о количестве бессимптомных носителей новой коронавирусной инфекции. По ее словам, в каждой стране есть такие пациенты.
«Конечно бессимптомные носители есть во всех странах. Более того, похоже, их не менее половины», - написала она в Instagram, отвечая на вопрос подписчицы.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 8 984 случаев коронавируса, из них у 3 458 человек нет клинических проявлений.
Главный невролог Пироговского центра Олег Виноградов объяснил риск получения осложнений при бессимптомном течении заболевания COVID-19.