Иммунолог оценил причину «быстрого» заражения коронавирусом

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6 июня 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: медик, pixabay.com

Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов прокомментировал названную врачом Александром Мясниковым причину «быстрого» заражения новой коронавирусной инфекцией.

Анатолий Суслов согласен, что «стресс» влияет на распространение COVID-19 из-за ослабленного иммунитета. Он привел в пример «пылинку», которая попала в организм с тысячью вирусных частиц. По его словам, если человек здоров, то они будут для него незаметны.

«Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много. Когда болезнь развивается, в ход идет адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет сосуществует и справляется с огромным количеством в том числе вирусных инфекций. Если организм ослаблен, это – та лазейка, через которую вирус проникает в организм», - пояснил он.

Эксперт предложил укреплять иммунитет противовирусными препаратами, а также избегать стрессовых ситуаций и сильных эмоциональных и физических нагрузок.