Названа причина «быстрого» заражения коронавирусом

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6 июня 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину заражения новой коронавирусной инфекцией. По его словам, «страх» может влиять на работу иммунной системы.

«Стресс тратит твои гормоны … и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников рассказал об эксперименте, который показал, что запуганные лабораторные крысы болели гораздо чаще и дольше, чем их спокойные сородичи. Кроме того, врач призвал граждан верить только проверенной и достоверной информации, а не мифам.

Ранее вирусолог назвал причину медленного выхода России на плато.