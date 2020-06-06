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Названа причина «быстрого» заражения коронавирусом

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Названа причина «быстрого» заражения коронавирусом
фото: pixabay.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал неожиданную причину заражения новой коронавирусной инфекцией. По его словам, «страх» может влиять на работу иммунной системы.

«Стресс тратит твои гормоны … и у тебя уже не хватает сил на поддержание иммунитета. Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников рассказал об эксперименте, который показал, что запуганные лабораторные крысы болели гораздо чаще и дольше, чем их спокойные сородичи. Кроме того, врач призвал граждан верить только проверенной и достоверной информации, а не мифам.

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