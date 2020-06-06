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Вирусолог назвал причину медленного выхода России на плато

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

Вирусолог назвал причину медленного выхода России на плато
фото: медик, pixabay.com

Вирусолог, академик РАН Виктор Зуев объяснил, почему Россия вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией позже других стран. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу 360.

«Выйти на плато удалось благодаря тем мерам, которым мы с вами были свидетелями. В первую очередь это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ», - пояснил он.

Зуев отметил, что данные действия позволили прервать передачу возбудителя от человека к человеку и «дали свои плоды» - ослабление ограничений в регионах. По его словам, Россия вышла на плато «не очень быстро» из-за некоторых факторов: завоз инфекции туристами, которые знали о начале пандемии, а такие срывы режима самоизоляции и передвижения граждан по стране. Он добавил, что очаги COVID-19 еще возникают в отдельных регионах, но такое распространение врачи смогут быстро «погасить».

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