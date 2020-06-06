Эксперт назвал причину создания Национальной базы генетической информации

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6 июня 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: пробирки, pixabay.com

Директор по развитию медико-генетического центра Genotek Артем Елмуратов прокомментировал создание «Национальной базы генетической информации» в России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Эта информация может использоваться для того, чтобы грамотно профилактировать заболевания или того, чтобы их более эффективно лечить. Это так называемая персонализированная медицина, когда врачи учитывают индивидуальные особенности человека при работе с конкретным пациентом», - пояснил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Елмуратов отметил, что врачи смогу получить доступ к личной информации пациентов и прогнозировать риски возникновения заболеваний, оперативно вносить коррективы в назначенное лечение. Например, скрининг генома человека перед планированием семьи позволит резко снизить количество наследственных заболеваний, уточнил он.

Однако эксперт добавил, что создание такой базы займет продолжительное время.