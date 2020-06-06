Кому поручено заняться созданием национальной базы генетических данных

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации, состоявшегося 14 мая 2020 года. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.
В документе указано:
1. Правительству до 1 декабря 2020 года
а) обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области;
б) предусмотреть создание, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.
Правительству РФ при участии исследовательского центра «Курчатовский институт» с учетом ранее данных поручений:
а) обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств;
б) обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».
Ряд поручений дан правительству при участии Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.