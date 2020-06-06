Кому поручено заняться созданием национальной базы генетических данных

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июня 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Сайт Кремля

гены, фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в Российской Федерации, состоявшегося 14 мая 2020 года. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В документе указано:

1. Правительству до 1 декабря 2020 года

а) обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области;

б) предусмотреть создание, функционирование и финансовое обеспечение национальных биоресурсных центров по направлениям реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.

Правительству РФ при участии исследовательского центра «Курчатовский институт» с учетом ранее данных поручений:

а) обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации», включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств;

б) обеспечивать начиная с 2021 года ежегодное выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных «Национальная база генетической информации».

Ряд поручений дан правительству при участии Совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы.