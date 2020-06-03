Патологоанатом рассказал, какие загадки таит в себе коронавирус

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3 июня 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Zamir Usmanov/Global Look Press

Хотя пандемия коронавируса длится уже довольно долго, COVID-19 все еще является для медиков загадкой, заявил президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

По словам специалиста, до конца не известно, почему вирус сильнее других инфекций поражает легкие человека. При этом многие пневмонии являются локальными, а при коронавирусе, как правило, наблюдается двустороннее воспаление легких, при котором происходит «диффузное альвеолярное повреждение». «И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен. В этом случае нужно подключать тяжелую артиллерию в виде экстракорпорального кровообращения, когда кровь насыщают кислородом вне организма, что требует дорогостоящей аппаратуры», — подчеркнул Кактурский.

Кактурский также отметил, что пока доподлинно неизвестно, почему заболевание поражает людей избирательно. Он предположил, что всё дело в клетках иммунной системы.

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