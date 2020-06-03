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Коронавирус меняет генетику человека. Какими будут наши потомки

, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус меняет генетику человека. Какими будут наши потомки

Специалист по генетике и эволюционным вопросам Шарон Муаллем заявил, что коронавирус оказывает влияние на человеческий геном. Команда специалиста в лаборатории клиники Mount Sinai (Нью-Йорк) пытается определить последствия этого.

Шарон отмечает, что эпидемия влияет на геном двумя способами. В первом случае вирус просто убивает людей. Во втором случае заставляет геном модернизироваться. Модернизация генетической структуры придаст человеку новые свойства. Однако это произойдёт в далёком будущем. К примеру, дети выживших во время Холокоста, чаще страдали ожирением. Причиной тому являлось постоянное чувство голода. Организм запасал больше питательных элементов, что передалось на генетическом уровне по наследству.

В ближайшие годы можно ожидать появление детей, склонных к ипохондрии. Коронавирус может привить людям страх перед микроорганизмами, в результате чего будет больше уделяться внимания личной гигиене. Люди станут чаще мыть руки, проявлять осторожность при общении с животными и людьми, а также при контакте с различными предметами.

Учёные пока ещё не могут определить, почему на одних людей вирус оказывает влияние, а на других нет. При этом специалист отмечает, что иммунная система мужчин в борьбе с COVID-19 оказалась намного слабее женской. Это объясняется эволюционными законами - женщинам необходимо выживать для заботы о потомстве.

ПВ

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