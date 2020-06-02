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Психолог объяснила, как подготовиться к жизни после самоизоляции

, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Психолог объяснила, как подготовиться к жизни после самоизоляции
кресло, pixabay.com

Психолог Надежда Сафьян сообщила, что не для всех возвращение к привычному распорядку после долгого периода самоизоляции может оказаться простым. Эксперт рассказала, как подготовиться к "обычной жизни".

Сафьян уточнила, что постоянное пребывание дома является стрессом для многих, некоторые ресурсы истощаются, вследствие чего относиться к себе следует бережно. Не стоит сразу намечать серьезные цели, ставить жесткие сроки и высокие планки. После выхода из самоизоляции, по мнению психолога, следует начинать с простых задач, выделять себе время на отдых и спорт.

Эксперт добавила, что после пандемии COVID-19 у ряда граждан могут возникнуть отсроченные последствия – потеря чувства безопасности, недоверие к окружающим. Чтобы справиться с этими состояниями, необходимо осознать свои чувства по отношению к происходящему и поставить точку. В противном случае может развиться депрессия.

ЕТ

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