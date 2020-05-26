Психолог рассказал о переменах в сознании во время пандемии коронавируса

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26 мая 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pixabay.com, офис, маска

Доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель дал несколько советов людям, которые испытывают повышенную тревожность, и рассказал, какие процессы в сознании доминируют в период пандемии COVID-19.

По словам специалиста, многие смогут избежать психологических проблем, связанных с пандемией коронавируса, и просто скорректируют свои привычки. Но у многих при этом могут обостриться проблемы с зависимостями, например, от алкоголя или интернета.

"Обычно в жизни так бывает: где тонко, там и начинает рваться. Если были какие-то проблемы в отношениях с супругами или детьми, то, вполне вероятно, они будут усугубляться", - отметил Александр Рикель.

Он посоветовал поменьше обращать внимание на то, что о своих занятиях пишут друзья в соцсетях и не хвататься по их примеру за все сразу. Надо выбрать одно-два действительно важных для вас направления саморазвития и быть верными именно им. Лучше всего отводить соцсетям не более 15 минут утром и 15 вечером.

Вскоре вернется привычный образ жизни, которого многие уже опасаются: кто-то даже боится выходить из дома. Таким людям Рикель советует "продумать поэтапный переход. Сначала, допустим, не ходим в людные места, не ездим в час пик. Затем постепенно добавляем прочие элементы из нашей прошлой жизни".

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