Врач рассказал, какие серьезные последствия могут ждать переболевшего коронавирусом

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26 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести

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Доктор медицинских наук, президент нацпроекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев сообщил, что есть большая вероятность того, что болезнь обострит, усугубит состояние здоровья человека, перенесшего COVID-19.

С этим сталкиваются до 48 процентов пациентов. Еделев отметил, что Россия является первой и пока единственной в мире страной, в которой задумались о том, что будет после коронавируса. Были выпущены Российским союзом реабилитологов методические рекомендации по медицинской реабилитации.

Доктор напомнил, что первыми страдают легкие, затем коронавирус "бьет" по сердцу, на третьем месте по уязвимости почки, и напоследок - желудочно-кишечный тракт. Много людей, по его словам, с нарушениями психики.

Еделев советует пройти профилактический осмотр летом, понять, что нужно подкорректировать со здоровьем, чтобы быть готовыми к вероятно тяжелой осени, когда возможна вторая волна коронавируса.

Минздрав РФ утвердил порядок госпитализации пациентов, взрослых и детей, заболевших коронавирусной инфекцией.