Ученые: вкус и обоняние после COVID-19 могут исчезнуть на несколько месяцев

Европейские ученые недавно провели масштабное исследование и выяснили, что у пациентов, которые переболели коронавирусом нового типа, обоняние и чувство вкуса могут исчезнуть на несколько месяцев.
В исследовании приняли участие более 400 пациентов из разных стран Европы. Как сообщает издание The Wall Street Journal и другие источники, вкус потеряли 88 процентов испытуемых, а обоняние – 86 процентов. Потеря этих двух чувств сохранялась даже после того, как все остальные симптомы COVID-19 проходили.
Ученые отметили, что среднее время утраты обоняния и вкуса составляет около двух недель после выздоровления.