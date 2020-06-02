Ученые: вкус и обоняние после COVID-19 могут исчезнуть на несколько месяцев

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2 июня 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

насморк, pixabay.com

Европейские ученые недавно провели масштабное исследование и выяснили, что у пациентов, которые переболели коронавирусом нового типа, обоняние и чувство вкуса могут исчезнуть на несколько месяцев.

В исследовании приняли участие более 400 пациентов из разных стран Европы. Как сообщает издание The Wall Street Journal и другие источники, вкус потеряли 88 процентов испытуемых, а обоняние – 86 процентов. Потеря этих двух чувств сохранялась даже после того, как все остальные симптомы COVID-19 проходили.

Ученые отметили, что среднее время утраты обоняния и вкуса составляет около двух недель после выздоровления.