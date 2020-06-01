Заразившихся в мире больше 6,3 млн

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1 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото: pixabay.com

Количество заразившихся коронавирусом на планете превысило отметку в 6,3 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Точное количество заразившихся равно 6 300 444 человекам. Вылечились 2 866 092, умерил 374 527 человек.

На первом месте коронавирусной статистики Соединенные Штаты. Там 1 839 698 человек заразились коронавирусом. На втором — Бразилия с 514 992 заразившимися.

Россия существенно уступает обеим странам. Наша страна только-только преодолела психологический барьер в 400 000 заразившихся.