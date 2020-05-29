У девушки после выписки из больницы температура 37,3 держалась 10 дней, и тест на COVID оказался положительным

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29 мая 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

пациент в больнице, фото: pexels.com

Девушка второй раз попала в больницу с коронавирусной инфекцией. В Иркутске 20-летняя студентка Светлана сидела дома на самоизоляции, но заразилась от своего молодаго человека, - сообщает kp.ru

В апреле у студентки до 37,5 повысилась температура, покраснело горло, при вдохе появились неприятные ощущения в груди, заболел живот. Девушку госпитализировали и выявили у нее коронавирусную ифекцию.

После курса лечения тесты на COVID-19 у Светланы дважды показали отрицательный результат. После выписки из инфекционной больницы она радовалась. Но скоро почувствовала себя не совсем здоровой, так как температура ниже 37,3 не опускалась.

Она обратилась в поликлинику и сдала еще раз тест на коронавирус. И он оказался положительным. Студенку еще раз положили в больницу, в которая для лечения пациентов с COVID-19 организована в госпитале для ветеранов

По словам Светланы, ей назначили антибиотики. Медики предполагают, может, один из мазков как-то неправильно взяли, и она не долечилась.

В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что региональный минздрав проводит служебную проверку, правомерно ли девушку выписали в первый раз.

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