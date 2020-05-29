В Санкт-Петербурге вылечили от COVID-19 85-летнюю женщину

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29 мая 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Скорая. Фото: pixabay.com

В Санкт- Петербурге специалисты Мариинской больницы вылечили от коронавируса 85-летнюю пациентку. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Известно, что 27 апреля Нина Кременецкая поступила по скорой помощи в реанимацию медицинского учреждения с подтвержденным диагнозом COVID-19. Пенсионерка прошла весь путь пациента: от реанимации и перевода в инфекционное отделение до выписки.

Кременецкая поблагодарила заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Мариинской больницы Павла Ермакова и лечащего врача Марину Ерину за помощь при лечении коронавирусной инфекции.

В Петербурге за минувшие сутки выявлены 369 новых случаев коронавируса нового типа. С начала пандемии в регионе выявлены 14 846 случаев COVID-19.

Ранее сообщалось: в Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом.