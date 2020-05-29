В Башкирии более 500 медицинских работников заразились COVID-19

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29 мая 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Стетоскоп. Фото: pixabay.com

В Башкирии более 500 медиков заразились коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения.

Известно, что заболевшие коронавирусной инфекцией врачи есть во многих больницах, перепрофилированных под госпитали. К 27 мая Фонд социального страхования выплатил 13 медицинским работникам, переболевшим COVID-19, страховые выплаты на общую сумму 895 тыс. рублей. Предварительные заявки на получение выплат подали 138 человек.

Сейчас пациенты с коронавирусом нового типа находятся на лечении в 43 больницах региона.Сейчас в Башкирии 3105 подтвержденных случаев коронавируса, лечение в стационарах проходят 920 человек.

Ранее сообщалось: в Минтруде предложили разрешить российским работодателям частично компенсировать вынужденные расходы на закупку средств индивидуальной защиты, санитайзеров, термометров и тестов на COVID-19 из страховых взносов.