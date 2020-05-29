Минтруд предложил разрешить работодателям средства индивидуальной защиты для работников за счёт страховых взносов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

В Минтруде предложили разрешить российским работодателям частично компенсировать вынужденные расходы на закупку средств индивидуальной защиты, санитайзеров, термометров и тестов на COVID-19 из страховых взносов.

Министерство совместно с отраслевыми ведомствами подготовило проект приказа. Если документ будет принят, ро работодатели получат возможность компенсировать часть потраченной суммы из Фонда социального страхования. При этом размер компенсации не должен превышать 20% от суммы страховых отчислений организации за прошлый год. Перечень будет действителен в 2020 году.

Ранее в Минтруде предложили запретить увольнять сотрудников во время карантина.